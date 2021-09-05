Аэрокосмическое агентство США подтвердило, что марсоход на Красной планете успешно собрал образец грунта

Аэрокосмическое агентство США подтвердило, что марсоход, который работает на Красной планете, успешно собрал образец грунта.

Специалисты NASA получили новые, более чёткие фотографии с Красной планеты. В сообщении на странице марсохода говорится, что он сделал их благодаря более качественному освещению. Персевиранс поставит пломбу на пробирку, в которой находится образец грунта с Марса. Позже собранные марсоходом образцы доставят на землю.

Напомним, что месяц назад первая попытка добыть образцы грунта не увенчалась успехом. Тем временем, находящийся на Марсе роботизированный беспилотный вертолёт должен сегодня в 13-й раз облететь поверхность планеты и сделать новые фотографии местности. Полёт пройдёт на высоте восьми метров — более низкой, чем раньше и займёт 161 секунду. За это время планируется сделать 10 снимков, сообщили в Аэрокосмическом агентстве США. Беспилотник доставили в кратер на Марсе вместе с аппаратом Персевиранс в феврале. Основная цель миссии – попытаться найти следы возможного существования в далёком прошлом жизни на Красной планете. Аппарат исследует геологию и климат, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация Марса людьми.



Помимо США поверхность Марса изучают Китай и Арабские Эмираты. Россия пока уступает этим странам в освоении Красной планеты.