Полиция в Черногории разгоняет протестующих, пытающихся помешать интронизации нового митрополита православной церкви

Черногорская полиция разгоняет протестующих, которые пытаются помешать интронизации нового митрополита православной церкви. Недовольные вышли на улицы по призыву президента республики. О

Несколько тысяч человек перекрыли дорогу в городе Цетине, они выстроили несколько рядов баррикад из автомобильных шин и мусорных контейнеров. У некоторых людей в руках государственные флаги республики. Протестующие собрались в городе еще вчера, а этим утром, как сообщает черногорская газета «Виести», полиция использовала против собравшихся гранаты со слезоточивым газом.

Протестующие скандируют «здесь вам не Сербия». Они намерены не допустить проведения церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Цетинском монастыре. Люди приехали туда по призыву президента республики Мило Джукановича, который утверждает, что Сербская православная церковь пытается подорвать независимость страны и вернуть Черногорию под контроль Белграда.

Накануне вечером местные СМИ сообщали, что после протестов интронизацию отменили, однако, патриарх Сербский Порфирий назвал это дезинформацией. Он подчеркнул, что СПЦ никогда не откажется от этих планов. Тем временем сербская газета «Вечерне новости» пишет, что глава церкви уже прилетел в Цетине для проведения церемонии.

Несколько лет назад власти Черногории объявили о планах создать свою, отдельную от сербской афтокефальную православную церковь.