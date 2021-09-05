Команда Паралимпийского комитета России заняла четвертое место в медальном зачете Игр в Токио

Ей удалось показать один из лучших результатов в своей истории.

Российские спортсмены в ходе соревнований смогли завоевать 118 медалей – это рекорд за все время выступлений на летних Паралимпийских играх, то есть с 1988 года, когда в них участвовала еще сборная СССР.

Паралимпийцам удалось повторить рекорд и по числу золотых медалей – 36, столько же было 9 лет назад в Лондоне, при этом тогда Россия заняла 2 место в общекомандном зачете. Сейчас же всего на одну золотую медаль россиян обошла сборная США. Впрочем, по общему числу наград отечественные паралимпийцы, как и в Лондоне, третьи. Из-за санкций, связанных с допинговым скандалом, они пропустили Игры в Рио-де-Жанейро пять лет назад, а на нынешних соревнований выступали без флага и гимна.

Между тем безоговорочным лидером общекомандного зачета Паралимпиады в Токио стала сборная Китая. У нее свыше 200 медалей, из них почти половина – золотые. Китайские спортсмены также лидируют по числу серебряных и бронзовых медалей. На втором месте в общекомандном зачете обосновалась Великобритания.

В Токио сегодня состоится церемония закрытия Паралимпийских Игр. Ранее против их проведения, а также против организации Олимпиады проходили массовые протесты. Их участники считали, что соревнования повлияли на ухудшение ситуации с коронавирусом в Японии.