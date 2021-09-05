В Сингапуре появился робот, следящий за соблюдением общественного порядка

Оснащенный камерами ночного видения киборг по имени Хавьер будет круглосуточно патрулировать один из районов города, следя за такими нарушениями, как: курение в неположенном месте, незаконная торговля, передвижение мотоциклов и электроскутеров по пешеходным дорожкам. Самостоятельно ловить нарушителей робот не будет, вместо этого отправляя снимки в полицию.

