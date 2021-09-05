В Высшей школе экономики откроют Институт киноиндустрии

Подготовку в нем будут вести по специальностям «актер», «продюсер» и «видеоарт», позже планируется и режиссерское отделение, а также операторское. Возглавит новое подразделение кино— и телепродюсер Александр Акопов. Набор на программу уже объявлен, ее презентация пройдет в рамках фестиваля «Кинотавр» в середине сентября.