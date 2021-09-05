В Вашингтоне три человека погибли и еще трое ранены в результате стрельбы

Это данные полиции столичного округа Колумбия. Там уточняют, что раненые госпитализированы и их жизни ничто не угрожает. Стрельба произошла накануне вечером, когда неизвестные молодые люди вышли из автомобиля, расстреляли прохожих и скрылись. За информацию о преступниках объявлена награда – 75 тысяч долларов.

