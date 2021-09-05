Гражданину Таджикистана, который работал в предвыборном штабе политика Андрея Пивоварова, запретили въезд в Россию

Он утверждает, что он объявлен персоной нон-грата на 40 лет. Саиданвар Сулаймонов уверяет, что ему не предоставили каких-либо документов, объясняющих запрет въезда в Россию, пишет интернет-издание «Медиазона».

Представитель таджикской диаспоры и экс-председатель экс-председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов сказал «Эху Москвы», что государство имеет право на подобное выдворение.

Андрей Пивоваров, в штабе которого работал Сулаймонов, несколько месяцев находится в СИЗО в Краснодаре по делу о нежелательной организации.

Напомним, что движение «Открытая Россия» признана на территории России нежелательной организацией.