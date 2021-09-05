Основатель мессенджера Telegram и соцсети ВКонтакте Павел Дуров раскритиковал соцсеть TikTok и онлайн-кинотеатр Netflix. По его мнению, чтобы вернуть себе творческую свободу, люди должны прежде вернуть себе контроль над своим разумом, загружая его реальными фактами, а не «липкой грязью нерелевантного контента», которая тормозит продуктивность человеческого мозга.

Дуров не первый раз выступает в роли проповедника. Так, ранее он уже называл рецепт борьбы со старением из 7 пунктов (среди которых отказ от алкоголя, стрессов, мяса и любовных отношений).