В ДТП с участием электросамокатов с начала года в России погибли 8 человек, в том числе 1 ребенок, рассказали в пресс-службе МВД. Таким образом, число жертв по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 66%. Число травм – на 70% (275 пострадавших, из них почти 40 – дети).

После ряда резонансных ДТП власти ввели ограничения для самокатов. Так, в Петербурге для них установили предельную скорость 20 км/ч, на тротуарах — 10 км/ч. В центре города также появились «запретные зоны», где кататься на электросамокатах запрещено в принципе. В Москве разрешили разгоняться до 25 км/ч. В отдельных зонах — до 15 км/ч.