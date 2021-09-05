В резиденции Александра Лукашенко в Минске повесили портрет его вместе с сыном Николаем и автоматами

Фотография полотна опубликована в провластном телеграм-канале «Пул Первого». Картину, по словам Александра Лукашенко, ему подарила дочь сотрудника его службы безопасности, которая учится в Академии художеств.

Изображенный эпизод имел место в действительности, 23-го августа прошлого года, когда многотысячная толпа протестующих против фальсификации президентских выборов двинулась к столичному Дворцу независимости. Подходы к нему перекрыли силовики, а Лукашенко прилетел во дворец с сыном – оба были вооружены.

За год, прошедший с тех пор, белорусские правозащитники сообщают о 40 тысячах арестов и не менее 1800 эпизодов пыток.