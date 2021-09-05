В Афганистане замедлилось наступление боевиков запрещенного в России движения «Талибан» на Панджшерскую долину, передает телеканал Аль-Джазира. Там отбиваются последние несогласные с новым режимом талибов – ополчение во главе с Ахмадом Масудом. Счет погибшим идет на сотни. Причина замедления наступления, по данным Аль-Джазиры, — то, что дорога на столицу провинции заминирована.

Ранее Пентагон отказался помогать противникам талибов, ссылаясь на окончание военной операции в Афганистане.