В Токио состоится церемония закрытия летних Паралимпийских игр

Российские спортсмены уже поставили рекорд по числу завоеванных наград. Перед последним соревновательным днем их было 117. Был повторен рекорд и по числу золотых наград – 36, столько же, сколько и на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Для российских паралимпийцев это были первые за 9 лет Игры: из-за санкций, связанных с допинговым скандалом, спортсмены пропустили соревнования в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На нынешних соревнованиях сборная, которая из-за сохраняющихся ограничений выступает без своего флага и гимна как команда Паралимпийского комитета России, за день до завершения Игр занимала 3 место в неофициальном командном зачете. Это является одним из лучших результатов за все время. Правда, вплотную на 4 месте идет сборная США.

Победителем же общекомандного зачета стала сборная Китая, которая уже завоевала 93 золотых медали, а общее число наград достигло 200. Это значительно больше, чем у идущей второй сборной Великобритании.

Паралимпиада в Токио, как и состоявшиеся месяц назад Олимпийские игры, сопровождалась массовыми протестами японцев против проведения соревнований. Они считают, что оба турнира повлияли на ухудшение ситуации с коронавирусом в Японии.