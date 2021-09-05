В Петербурге из полиции отпустили директора фестиваля памяти писателя Сергея Довлатова

Анастасия Принцева рассказала изданию «Фонтанка», что ей грозит штраф или арест на срок до 15-ти суток. Ей вменяют административную статью об организации массового пребывания граждан, что повлекло нарушение общественного порядка. Организатор фестиваля «День Д» была задержана у памятника собаке Сергея Довлатова, который открыли накануне. Вице-губернатор Борис Пиотровский написал в своём телеграм-канале, что из-за коронавирусных ограничений все мероприятия численностью свыше 75 человек должны быть согласованы с властями.

Власти были в курсе мероприятия, рассказала «Эху Москвы» Анастасия Принцева.

Фестиваль «День Д» прошел в Петербурге в пятый раз.