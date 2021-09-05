В Брюсселе сегодня проведут митинг с требованиями усилить борьбу с изменением климата и помочь местным жителям, которые пострадали от наводнения на юге страны.

Митинг пройдет в центре бельгийской столицы перед главным железнодорожным вокзалом Брюсселя. Правительство страны и Еврокомиссию призовут ускорить оказание финансовой помощи людям, чьи дома и имущество этим летом было уничтожено в результате сильного наводнения. Оно затронуло южные провинции страны. Местные жители называют его одним из крупнейших. К наводнению привело глобальное потепление, считают устроители митинга – представители общественного движения по борьбе с изменением климата. На акции обсудят последствия природной стихии и помощь пострадавшим. На митинге волонтёры расскажут, как помогают жертвам наводнений, сообщили организаторы акции на своей страничке в фейсбуке. Напомним, в середине июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции и вызвали наводнение. Природная стихия унесла жизни почти 40 человек. В июле власти Бельгии объявляли по всей стране траур из-за большого числа погибших.

Ещё несколько политических акций с аналогичными требованиями в Брюсселе пройдут позднее в этом месяце и октябре.