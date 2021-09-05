В Москве накануне прошла акция с требованием отмены закона о СМИ-иноагентах

Поскольку мэрия отказалась согласовать заявку на митинг, у памятника Грибоедову на Чистых прудах оппозиционные кандидаты в Госдуму встретились с избирателями. Участники осудили закон об иностранных агентах.

Акция прошла без задержаний, но вечером в полицию доставили семь человек, которые стояли с плакатами в поддержку СМИ, внесенных в реестр иностранных агентов, и политика Алексея Навального. Около 22 часов задержанных отпустили под обязательство о явке для составления административных протоколов, сообщает портал «ОВД-Инфо».