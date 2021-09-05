Во Франции сегодня должен стартовать судебный процесс по делу о теракте в Ницце

Пять лет назад в День взятия Бастилии водитель грузовика протаранил толпу людей, погибли 86 человек.



Судебный процесс должен продлиться несколько недель. За прошедшее со времени трагедии время, следствию удалось выяснить, что теракт совершил уроженец Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель, 1985 года рождения. Он проживал в Ницце, работал шофером-доставщиком, был женат, имел детей. Преступник был убит полицейскими на месте. Ответственность за это нападение взяла на себя террористическая и запрещенная в России группировка ИГИЛ. Из Италии во Францию в мае этого года был экстрадирован предполагаемый сообщник Бухлеля. 28-летний албанец по имени Эндри Элеци снабдил оружием находившегося за рулем грузовика террориста, врезавшегося на скорости в расходившихся с набережной после фейерверка по случаю Национального праздника Франции. Помимо погибших, ранения получили около 450 человек. Среди 37 иностранцев, погибших тем вечером на Английской набережной были и две гражданки России – Виктория Савченко и Алина Богданова.

По состоянию на июль это года, сумма компенсаций жертвам теракта составила 83 миллиона евро. Их выплатили более чем двум тысячам человек – родственникам погибших, раненным и получившим различные психологические травмы.