Газета Sunday Times узнала, что cаудовский бизнесмен получил орден Британской империи за два миллиона долларов

По сведениям издания, ключевую роль в этом мог сыграть бывший камердинер принца Чарльза Майкл Фосетт. Сейчас он возглавляет благотворительный фонд принца. В организации начали внутреннее расследование. Фосетт временно покинул свою должность. В публикации говориться, что награду получил бизнесмен из Саудовской Аравии Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз. Он перевел деньги на ремонт двух исторических зданий, которые принц Чарльз использует в качестве резиденций
2021-09-05T05:14:06+03:00
2021-09-05T05:14:06+03:00
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05:14, 05 сентября 2021
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