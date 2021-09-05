Газета Sunday Times узнала, что cаудовский бизнесмен получил орден Британской империи за два миллиона долларов

По сведениям издания, ключевую роль в этом мог сыграть бывший камердинер принца Чарльза Майкл Фосетт. Сейчас он возглавляет благотворительный фонд принца. В организации начали внутреннее расследование. Фосетт временно покинул свою должность. В публикации говориться, что награду получил бизнесмен из Саудовской Аравии Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз. Он перевел деньги на ремонт двух исторических зданий, которые принц Чарльз использует в качестве резиденций