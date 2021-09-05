МИД Японии сообщил, что Россию и Китай пригласят на встречу в рамках группы G7 по Афганистану

Обсуждение состоится 8 сентября, передает РИА Новости. В нем будут участвовать главы внешнеполитических ведомств США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. Россия и Китай оказались в числе немногих стран, которые не стали эвакуировать посольства из-за захвата Афганистана боевиками.