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05:12, 05 сентября 2021

В Петербурге из полиции отпустили директора фестиваля памяти писателя Сергея Довлатова

Анастасия Принцева рассказала изданию «Фонтанка», что ей грозит штраф или арест на срок до 15-ти суток. Ей вменяют административную статью об организации массового пребывания граждан, что повлекло нарушение общественного порядка. Организатор фестиваля «День Д» была задержана у памятника собаке Сергея Довлатова, который открыли накануне. Вице-губернатор Борис Пиотровский написал в своём телеграм-канале, что из-за коронавирусных ограничений все мероприятия численностью свыше 75 человек должны быть согласованы с властями.


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