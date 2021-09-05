У берегов США в Мексиканском заливе после урагана «Ида» обнаружено нефтяное пятно

Его площадь примерно 16 квадратных километров, пишет газета New York Times. 16 км водного пространства. Утечку удалось обнаружить со спутников. Предполагается, что ее источником стал старый, не использующийся трубопровод, который был поврежден стихией.
2021-09-05T04:31:06+03:00
2021-09-05T04:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:31, 05 сентября 2021
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