Солист группы Rammstein спел на русском песню «Любимый город» на Красной площади

Немецкий музыкант Тиль Линдеманн выступил на военном-музыкальном фестивале «Спасская башня». Ему аккомпанировали сразу три оркестра – Минобороны, МЧС и Росгвардии. Недавно концерт Линдемана в Твери был отменен после визита силовиков ночью в гостиничный номер артиста. Его предупредили о последствия нарушения короанвирусных ограничений на массовые мероприятия.
2021-09-05T04:30:40+03:00
2021-09-05T04:30:40+03:00
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04:30, 05 сентября 2021
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