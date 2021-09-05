Солист группы Rammstein спел на русском песню «Любимый город» на Красной площади

Немецкий музыкант Тиль Линдеманн выступил на военном-музыкальном фестивале «Спасская башня». Ему аккомпанировали сразу три оркестра – Минобороны, МЧС и Росгвардии. Недавно концерт Линдемана в Твери был отменен после визита силовиков ночью в гостиничный номер артиста. Его предупредили о последствия нарушения короанвирусных ограничений на массовые мероприятия.