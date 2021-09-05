Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что создание Евросоюзом своей армии может ослабить альянс и разобщить Европу

В интервью британской газете Sunday Telegraph политик сказал, что НАТО не заменить хотя бы потому, что 80% оборонных расходов военного блока приходится на союзников за пределами ЕС. На днях создание европейских сил быстрого реагирования обсудили министры обороны стран ЕС.
2021-09-05T04:29:29+03:00
2021-09-05T04:29:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:29, 05 сентября 2021
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