Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию освободить задержанных накануне в Симферополе крымских татар

Украинский лидер написал в «Твиттере», что так Москва реагирует на начало работы «Крымской платформы». Это дипломатическая инициатива Киева по обсуждении ситуации с полуостровом, который Украины считает своей оккупированной территорией. В Симферополе к зданию ФСБ накануне пришли крымские татары, чтобы узнать о судьбе задержанных по делу о повреждении газопровода. В отделение полиции были доставлены около 40 человек.
2021-09-05T04:28:49+03:00
2021-09-05T04:28:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:28, 05 сентября 2021
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