Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию освободить задержанных накануне в Симферополе крымских татар

Украинский лидер написал в «Твиттере», что так Москва реагирует на начало работы «Крымской платформы». Это дипломатическая инициатива Киева по обсуждении ситуации с полуостровом, который Украины считает своей оккупированной территорией. В Симферополе к зданию ФСБ накануне пришли крымские татары, чтобы узнать о судьбе задержанных по делу о повреждении газопровода. В отделение полиции были доставлены около 40 человек.