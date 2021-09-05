Представитель МИДа Мария Захарова обвинила западных дипломатов в спонсировании проектов Алексея Навального

Она утверждает, что посольства США и других стран НАТО нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те переводили средства соответствующим структурам. Откуда эта информация и каким образом была получена, Мария Захарова не уточнила. Соратники политика Алексея Навального подобное финансирование отрицают. Сам Навальный продолжает отбывать срок в колонии по делу, которое называет сфабрикованным, его структуры судом были признаны экстремистскими и запрещены.
2021-09-05T04:27:55+03:00
2021-09-05T04:28:07+03:00
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04:27, 05 сентября 2021
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