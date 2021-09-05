Сборная России по футболу выиграла у команды Кипра со счетом 2:0

Матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года прошел в Никосии. Главный тренер сборной Валерий Карпин сказал сайту «Чемпионат», что игра его, мягко говоря, не порадовала. В следующем матче турнира сборная России сыграет в Москве с командой Мальты 7 сентября.