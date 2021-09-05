Массовая драка футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» произошла накануне в Твери

В ней участвовали 60 человек, семь пострадали, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. Он утверждает, что фанаты московской команды специально приехали для драки с болельщиками, которые смотрели игру дублирующего состава «Зенита» с местным клубом.
2021-09-05T03:32:23+03:00
2021-09-05T03:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:32, 05 сентября 2021
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