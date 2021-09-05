США отказались от покупки российских ракетных двигателей РД-180, пишет американское издание Verge

Эти двигатели используются в ракете Atlas V, которую должна сменить ракета Vulcan Centaur с американскими двигателями. В руководстве компании-производителе ракет United Launch Alliance сказали, что у нее есть запас российских двигателей и она может прекратить отношения с Россией, как на этом настаивали в Конгрессе США. В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждает, что США заинтересованы в поставках более новых двигателей – РД-181, передает ТАСС
2021-09-05T03:31:32+03:00
2021-09-05T03:31:32+03:00
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03:31, 05 сентября 2021
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