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03:31, 05 сентября 2021

США отказались от покупки российских ракетных двигателей РД-180, пишет американское издание Verge

Эти двигатели используются в ракете Atlas V, которую должна сменить ракета Vulcan Centaur с американскими двигателями. В руководстве компании-производителе ракет United Launch Alliance сказали, что у нее есть запас российских двигателей и она может прекратить отношения с Россией, как на этом настаивали в Конгрессе США. В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждает, что США заинтересованы в поставках более новых двигателей – РД-181, передает ТАСС


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