Участников пикета в поддержку политика Алексея Навального и независимых СМИ отпустили в Москве из полиции

Семь человек обязали явиться в отделение для составления административных протоколов, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Они были задержаны накануне, когда стояли у памятника Станиславскому с плакатами, на которых было написано «Свободу Алексею Навальному» и «Пусть всегда будет дождь». Телеканал «Дождь» власти недавно внесли в реестр иностранных агентов.
2021-09-05T03:31:09+03:00
2021-09-05T03:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:31, 05 сентября 2021
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