Участников пикета в поддержку политика Алексея Навального и независимых СМИ отпустили в Москве из полиции

Семь человек обязали явиться в отделение для составления административных протоколов, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Они были задержаны накануне, когда стояли у памятника Станиславскому с плакатами, на которых было написано «Свободу Алексею Навальному» и «Пусть всегда будет дождь». Телеканал «Дождь» власти недавно внесли в реестр иностранных агентов.