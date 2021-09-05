Бывший президент США Дональд Трамп, как пишет издание Axios, продает свою гостиницу в Вашингтоне

Детали условий сделки пока неизвестны, но представители Трампа ведут переговоры с крупными гостиничными сетями и инвесторами. Гостиница, отмечает портал, понесла в последнее время финансовые убытки как из-за пандемии, так и в связи с тем, что бренд связан с именем бывшего главы государства, у политики которого было много противников.
2021-09-05T02:05:33+03:00
2021-09-05T02:05:47+03:00
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02:05, 05 сентября 2021
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