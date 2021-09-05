Бывший президент США Дональд Трамп, как пишет издание Axios, продает свою гостиницу в Вашингтоне

Детали условий сделки пока неизвестны, но представители Трампа ведут переговоры с крупными гостиничными сетями и инвесторами. Гостиница, отмечает портал, понесла в последнее время финансовые убытки как из-за пандемии, так и в связи с тем, что бренд связан с именем бывшего главы государства, у политики которого было много противников.