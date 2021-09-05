По сведениям газеты «Дейли телеграф», власти Великобритании готовы начать вакцинацию школьников от коронавируса

По словам источников, будет рекомендовано делать прививки подросткам в возрасте от 12 до 15 лет. В пользу такого шага ранее высказывался министр образования Гэвин Уильямсон. Чиновники и многие эксперты надеются, что это поможет снизить темпы распространения вируса в королевстве и избежать закрытия школ из-за вспышек инфекции.
2021-09-05T02:05:21+03:00
2021-09-05T02:05:21+03:00
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02:05, 05 сентября 2021
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