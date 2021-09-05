По сведениям газеты «Дейли телеграф», власти Великобритании готовы начать вакцинацию школьников от коронавируса

По словам источников, будет рекомендовано делать прививки подросткам в возрасте от 12 до 15 лет. В пользу такого шага ранее высказывался министр образования Гэвин Уильямсон. Чиновники и многие эксперты надеются, что это поможет снизить темпы распространения вируса в королевстве и избежать закрытия школ из-за вспышек инфекции.