Запуск движения трамваев между космодромом «Восточный» и соседними городами оценили в 33 миллиарда рублей.

Сумма указана в концепции развития транспортной инфраструктуры Амурской области, передает ТАСС. Согласно документу, инвестиции будут поровну делиться между Роскосмосом (совместно с внешним инвестором), Амурской областью и «Газпромом». Прогнозируемый пассажиропоток составляет 5 миллионов человек в год.

