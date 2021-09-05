Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что сейчас в республике горит 100 тысяч гектаров леса

При этом губернатор сказал телеканалу НТВ, что все лесные пожары практически потушены. По его словам, остались только те, что в труднодоступной местности. Николаев выразил уверенность, что и эти пожары в ближайшее время удастся потушить. Как передает «Интерфакс», в Якутии за это лето выгорело 7 миллионов гектаров леса.
2021-09-05T02:04:20+03:00
2021-09-05T02:04:32+03:00
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02:04, 05 сентября 2021
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