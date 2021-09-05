Протестующие в Черногории соорудили баррикады из покрышек, чтобы помешать интронизации митрополита из Белграда

Церемония должна состояться сегодня в городе Цетин. Накануне вечером тысячи человек перекрыли все въезды в город, в том числе и дорогу, по которой должен приехать в монастырь новый митрополит в Черногории Иоанникий и патриарх Сербской православной церкви Порфирий. передает агентство «Рейтер». Демонстранты вечером выкрикивали лозунги «Это не Сербия» и «Да здравствует Черногория».