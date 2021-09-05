Протестующие в Черногории соорудили баррикады из покрышек, чтобы помешать интронизации митрополита из Белграда

Церемония должна состояться сегодня в городе Цетин. Накануне вечером тысячи человек перекрыли все въезды в город, в том числе и дорогу, по которой должен приехать в монастырь новый митрополит в Черногории Иоанникий и патриарх Сербской православной церкви Порфирий. передает агентство «Рейтер». Демонстранты вечером выкрикивали лозунги «Это не Сербия» и «Да здравствует Черногория».
2021-09-05T02:03:55+03:00
2021-09-05T02:04:07+03:00
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02:03, 05 сентября 2021
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