Газета «Вашингтон пост» подсчитала, что этим летом природные катаклизмы затронули треть населения США

Речь идет о природных пожарах, наводнениях, ураганах, а также о продолжительной аномальной жаре. По данным федеральных ведомств, стихийные бедствия и погода с экстремальными температурами стали причиной смерти за лето в США почти 400 человек. Газета подчеркивает, что расширение масштабов стихийных бедствий, вызванных изменением климата, продолжается как минимум с 2018 года.