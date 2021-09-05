Газета «Вашингтон пост» подсчитала, что этим летом природные катаклизмы затронули треть населения США

Речь идет о природных пожарах, наводнениях, ураганах, а также о продолжительной аномальной жаре. По данным федеральных ведомств, стихийные бедствия и погода с экстремальными температурами стали причиной смерти за лето в США почти 400 человек. Газета подчеркивает, что расширение масштабов стихийных бедствий, вызванных изменением климата, продолжается как минимум с 2018 года.
2021-09-05T01:07:19+03:00
2021-09-05T01:07:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 05 сентября 2021
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