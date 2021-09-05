Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сказал, что его не порадовала игра с Кипром

Матч завершился победой россиян со счетом 2:0. Карпин сказал сайту «Чемпионат», что после 60-й минуты все было очень плохо. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сказал после матча, что есть вопрос по качеству игры сборной, но эпизодами команда демонстрировала неплохой футбол. В следующем матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года сборная России сыграет в Москве с командой Мальты 7 сентября.