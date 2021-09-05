В Твери, как передает ТАСС, накануне устроили массовую драку более 60 футбольных фанатов

Это были болельщики «Спартака» и «Зенита». Источник агентства в правоохранительных органах утверждает, что фанаты московского команды специально прибыли в Тверь, чтобы напасть на тех, кто приехал поддержать дублирующий состав «Зенита» в матче с местным клубом. По официальным данным, в драке участвовали 30 человек, один госпитализирован. Источник ТАСС говорит, что пострадавших не меньше семи.

