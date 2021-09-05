Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сочувствие школьнику, который поправил главу государства

Представитель Кремля сказал, что представляет, что ему пришлось пережить. Ученика 11-го класса Никанора Толстых Песков при этом назвал бедным мальчишкой, передает ТАСС. Президент Владимир Путин первого сентября встретился во Владивостоке со школьниками и во время беседы сказал, что между Россией и Швецией во времена Петра Первого была Семилетняя война. Это была Северная война, поправил Никанор Толстых. Директор его школы в Воркуте позже назвала поступок ученика наглостью.
2021-09-05T01:05:49+03:00
2021-09-05T01:05:49+03:00
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01:05, 05 сентября 2021
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