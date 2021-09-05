Директора фестиваля памяти писателя Сергея Довлатова Анастасию Принцеву отпустили из полиции в Петербурге

Она написала вечером в «Фейсбуке», что ей и двум координаторам мероприятия вменяют организацию массового пребывания граждан, что повлекло нарушение общественного порядка. Административная статья предусматривает штраф до 20 тысяч рублей или до 15-ти суток ареста. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский написал в своем «телеграм-канале», что в период действующих коронавирусных ограничений все мероприятия численностью свыше 75 человек должны быть согласованы с городским комитетом по культуре. Организатор фестиваля «День Д» была задержана в сквере, где открыли временный памятник собаке Сергея Довлатова Глаше.