Директора фестиваля памяти писателя Сергея Довлатова Анастасию Принцеву отпустили из полиции в Петербурге

Она написала вечером в «Фейсбуке», что ей и двум координаторам мероприятия вменяют организацию массового пребывания граждан, что повлекло нарушение общественного порядка. Административная статья предусматривает штраф до 20 тысяч рублей или до 15-ти суток ареста. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский написал в своем «телеграм-канале», что в период действующих коронавирусных ограничений все мероприятия численностью свыше 75 человек должны быть согласованы с городским комитетом по культуре. Организатор фестиваля «День Д» была задержана в сквере, где открыли временный памятник собаке Сергея Довлатова Глаше.
2021-09-05T01:05:23+03:00
2021-09-05T01:05:23+03:00
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01:05, 05 сентября 2021
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