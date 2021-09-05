Солист немецкой группы Rammstein принял участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня»

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн принял участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Он спел по-русски песню «Любимый город» под аккомпанемент сводного военного оркестра. Фестиваль проходит на Красной площади 4 и 5 сентября. Сегодня Линдеманн снова примет в нем участие.

29 августа фронтмен Rammstein отменил вое выступление на фестивале в Твери «МакЛарин за Родину» после того, как к нему в номер пришла полиция. Музыканту выдали предписание о «недопущении нарушения антиковидных мер», а на его продюсера Анара Рейбанда завели административное дело из-за нарушения миграционного режима. Из-за помех со стороны властей организаторы в итоге вообще отменили мероприятие.