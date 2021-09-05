Свыше 140 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции

Из них почти 18,5 тысяч вышли на улицы Парижа, сообщило МВД республики. В столице состоялось сразу пять акций. Как передает ТАСС, серьезных столкновений и беспорядков не зафиксировано. Единственный инцидент произошел в одном из торговых комплексов, когда туда ворвалась группа агрессивно настроенных молодых людей. Но их быстро оттеснила полиция. Задержаны три человека. Еще 18 протестующих задержали в ходе манифестаций в регионах. Акции прошли в Страсбурге, Ницце, Нанте, Бресте, Монпелье и других крупных городах страны.

Неделю назад в демонстрациях приняли участие почти 160 тысяч человек, до этого 177 тысяч. Наибольшее число манифестантов было зафиксировано во Франции 14 августа — 237 тысяч.

Главной причиной недовольства французов является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа их необходимо предъявлять при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Эмманюэль Макрон не исключил продления действия таких документов и после 15 ноября.

