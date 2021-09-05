В Королёве жители сегодня планируют собраться на народный сход в защиту сквера и против коммерческой застройки

В подмосковном Королёве жители сегодня планируют собраться на народный сход в защиту зеленого сквера и против коммерческой застройки.

Инициативная группа горожан рассчитывает, что на проспекте Королева сегодня в час дня соберутся те, кому неравнодушна дальнейшая судьба придворового сквера у дома №2б. Эта рекреационная зона так и не вошла в список сохраняемых при голосовании на подмосковном портале инициатив «Добродел», а сам участок, который сейчас находится в аренде у частного лица, был выставлен на продажу за 60 миллионов рублей. По указанному в размещенном на одном из сайтов недвижимости объявлении номеру потенциальных покупателей направляют в администрацию города. Именно с городским руководством и связывают возможные участники сегодняшнего схода опасения по поводу вероятной скорой вырубки сквера и его дальнейшей застройки коммерческими строениями – ранее такие прецеденты в городе уже были.

Несколько придомовых участков в центральной части Королева уже были отчуждены в пользу третьих лиц, несмотря на то, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял о необходимости прекратить застройку зелёных территорий возле домов.