В России официальное число случаев коронавируса вплотную достигло 7 млн

Уже сегодня этот показатель может быть преодолен.

Суточный прирост заболевших коронавирусом держится на отметке немногим менее 19 тысяч человек – таковы недавние данные оперативного штаба. При этом общее число случаев с начала эпидемии в России составляет почти 6 млн 994 тысячи. Таким образом, чтобы уже сегодня эта отметка превысила 7 млн, оперативный штаб должен зафиксировать прирост на уровне 6 тысяч заболевших. В последний раз он фиксировался прошлым летом.

Накануне же оперативный штаб сообщал о том, что в Москве за сутки выявлено чуть более 1,5 тысяч заразившихся коронавирусом. Почти столько же – в Санкт-Петербурге, где наблюдается резкий рост заболеваемости. Причем коэффициент распространения ковида в Северной столице подскочил до максимума с начала мая прошлого года. Умерли за сутки от вируса в России, по официальным данным, почти 800 человек.

По общему числу заболевших коронавирусом с начала пандемии Россия находится на 4 месте среди всех стран мира. Также она входит в десятку стран с наибольшим суточным приростом новых случаев.