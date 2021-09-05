США отказались от покупок российских двигателей РД-180 для ракет Atlas V. Продажа самих ракет также остановлена

Об этом сообщил исполнительный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно, передает издание The Verge. Atlas V полностью выведут из эксплуатации к середине 2020-х годов. Их сменит ракета Vulcan Centaur, летающая уже на американских двигателях. По словам Бруно, для 29 запланированных запусков двигатели уже закуплены, поэтому можно прекратить отношения с Россией и не зависеть от нее, как просил об этом конгресс.

В 2014 году РД-180 попали под американские санкции. По закону, Космические силы США должны прекратить использовать Atlas V для запусков Пентагона к 2022 году.

Гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин не видит в этом проблем. Он рассказал о планах дальнейшего сотрудничества с американскими партнерами по российским двигателям РД-181.

Российские ракетные двигатели РД-180 собирали по заказу США на НПО «Энергомаш», входящий в состав госкорпорации «Роскосмос». Там ранее отмечали, что это приносит предприятию около трети годовой выручки — примерно 10-13 миллиардов рублей в год.