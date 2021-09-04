Три человека пострадали в результате стрельбы возле Таусоновского университета в американском городе Балтимор (штат Мэриленд). Проводится расследование, — говорится в сообщении полиции в «Твиттере». По данным руководства учебного заведения, угрозы жизни пострадавших нет. Из получивших ранения только одна девушка является студенткой данного университета.

