Мария Захарова сообщила о получении информации о финансировании Алексея Навального через иностранные дипмиссии

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила о получении некоей информации о финансировании оппозиционера Алексея Навального через иностранные дипмиссии. «Зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам», — написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, наибольшее количество донатов шло через дипмиссии США и Германии. В подобной, как она выразилась, «веселой «little carousel» (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО», — добавила Захарова.

РБК напоминает, что днем ранее портал «Комитет защиты национальных интересов» представил результаты расследования, в котором говорится, что проекты Навального финансируются примерно тремя десятками сотрудников посольств иностранных государств. Больше половины из них из Германии, четверо из США. Три человека, по данным портала, являются сотрудниками НКО— и СМИ-иноагентов.

«Комитет защиты национальных интересов» называет своей целью «системное информирование людей о деятельности иностранных агентов» в России, его последние публикации в основном посвящены правозащитникам и СМИ, признанным в России иноагентами. Состав сотрудников портал не раскрывает.