Активисту из Таджикистана Саиданвару Сулаймонову запретили на 40 лет въезд в Россию

Активисту из Таджикистана Саиданвару Сулаймонову, работавшему в предвыборном штабе Андрея Пивоварова, запретили на 40 лет въезд в Россию. Об этом он сообщил в твиттере. По его словам, полицейские не предоставили ему каких-либо документов, но он проходит по базе МВД, где сказано, что «имеются основания для неразрешения въезда» в Россию. Какие именно, не уточняется. У него было три дня на выезд из России, в противном случае его грозились выдворить в Таджикистан. Возвращаться туда, как сказал Сулаймонов «Новой газете», ему небезопасно «из-за критики ислама и действующей власти». В итоге, он уехал в некую «безопасную страну». В Москве у него осталась жена, а в российских регионах живут родственники.

Сулаймонов стал известен после того, как его уволили из ковидного госпиталя вы Москве, где он работал санитаром, когда он опубликовал в твиттере фотографию с фонариком, сделанную в рамках февральской акции в поддержку Алексея Навального.

Представитель таджикской диаспоры и экс-председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов сказал «Эху Москвы», что государство имеет право на подобное выдворение.

Бывший глава «Открытой России» Андрей Пивоваров, в штабе которого работал Сулаймонов, несколько месяцев находится в СИЗО в Краснодаре по «делу о нежелательной организации». Партия «Яблоко» включила его в свой список на выборах в Госдуму. Напомним, российские власти признали движение «Открытая Россия» нежелательной организацией.