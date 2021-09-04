Сборная России по футболу обыграла команду Кипра со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе ГСП в Никосии. Встреча против Кипра — вторая игра Валерия Карпина во главе национальной команды. Тренер подписал контракт с Российским футбольным союзом в конце июля. Его дебют состоялся 1 сентября во время матча против Хорватии, который закончился ничьей (0:0).

В другом матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года команда Словении победила сборную Мальты со счетом 1:0. 7 сентябре россиянам предстоит встретиться с командой Мальты. Игра пройдет в Москве.