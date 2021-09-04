Талибы вновь отложили объявление нового правительства Афганистана

На этот раз на следующую неделю. Об этом сообщает издание «Таймс оф Индиа» со ссылкой на представителя движения Забуилла Муджахида. В свою очередь Халил Хаккани — член созданного комитета, в задачу которого входит переговоры с различными группами афганского общества — указал, что «Талибан» мог бы сформировать правительство в одиночку, но это не будет приемлемо для мира. Поэтому, по его словам, талибы пытаются обеспечить присутствие всех групп и слоев афганского общества в будущем кабинете министров. Изначально талибы планировали объявить состав нового правительства 3 сентября, затем это перенесли на сегодня.

«Талибан» – запрещенное в России террористическое движение.