В Санкт-Петербурге во время ежегодного фестиваля «День Д» задержали трех человек

В Санкт-Петербурге во время ежегодного фестиваля «День Д», посвященного писателю Сергею Довлатову, задержали трех человек. В их числе организатор проекта Анастасия Принцева. Полиция нагрянула в сквер Довлатова на Загородном проспекте во время открытия скульптуры собаки писателя. Задержанным вменяют проведение несогласованного мероприятия. При этом, как рассказала «Эху» сама Анастасия Принцева, в этот сквер ее пригласили официальные власти города.

Фестиваль Довлатова прошел более чем на сорока площадках города. И в других местах без каких-либо ограничений. Его поддерживает комитет по культуре, а комитет по молодежной политике выделил субсидию на проведение праздника, отметила Анастасия Принцева. «День Д» в Петербурге отмечают в пятый раз, его проведение приветствовал губернатор города Александр Беглов.