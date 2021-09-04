В Москве задержали семерых пикетчиков с плакатами в поддержку Алексея Навального и СМИ-«иноагентов»

Они проводили акцию у памятника Станиславскому. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил один из задержанных Евгений Фартук. По его словам, их везут в отдел полиции по Тверскому району. К ним выехал адвокат Сергей Тельнов.
2021-09-04T20:34:27+03:00
2021-09-04T20:34:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2898428-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:34, 04 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»